Внучка Нельсона Манделы призывает к созданию сильного гражданского общества в Африке

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Она отмечает, что Африка обладает не только богатыми минеральными ресурсами, но также является землей с плодородными почвами и крупнейшим молодым населением. Однако, по ее мнению, народ не получает должного внимания со стороны выбранных лидеров. Она подчеркивает важность выбора правителей, которые разделяют систему ценностей народа и демонстрируют реальные действия, а не только обещания, пишет RT.
Ндилека Мандела призывает обратить внимание на создание сильного гражданского общества, которое станет авангардом народа. Она подчеркивает, что политики не всегда достигают целей, необходимых для блага подавляющего большинства населения, и именно гражданское общество может сыграть решающую роль в продвижении интересов народа и вызове лидеров к ответу. Молодежь должна быть способна формировать сильное гражданское общество, которое активно будет поддерживать цели и интересы народа, требуя от политиков соблюдения своих обязательств перед обществом.
Заявления Ндилека Манделы направлены на пробуждение общественного сознания и активной гражданской позиции, что способно повлиять на качество и ответственность лидеров и обеспечить более справедливое и процветающее будущее для африканского континента.