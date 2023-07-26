Внучка Нельсона Манделы призывает к созданию сильного гражданского общества в Африке

Она отмечает, что Африка обладает не только богатыми минеральными ресурсами, но также является землей с плодородными почвами и крупнейшим молодым населением. Однако, по ее мнению, народ не получает должного внимания со стороны выбранных лидеров. Она подчеркивает важность выбора правителей, которые разделяют систему ценностей народа и демонстрируют реальные действия, а не только обещания, пишет RT.