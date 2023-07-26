Внучка Манделы призывает сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте

Она подчеркнула, что народы континента сами допустили западным странам контролировать их ресурсы, и призвала начать верить в себя, в независимость своего континента и способность избавиться от контроля западных держав. Она убеждена, что именно такой подход поможет Африке добиться победы, пишет RT.