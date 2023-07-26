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Внучка Манделы призывает сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте

26 июля 2023, 18:15
Ндилека Мандела, внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы и основатель Фонда Тембекиле Манделы, высказала свою позицию в эксклюзивном интервью для RT о необходимости сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте.

Она подчеркнула, что народы континента сами допустили западным странам контролировать их ресурсы, и призвала начать верить в себя, в независимость своего континента и способность избавиться от контроля западных держав. Она убеждена, что именно такой подход поможет Африке добиться победы, пишет RT.

Ранее Ндилека Мандела уже рассказывала RT о наследии своего деда, легендарного Нельсона Манделы.

Организация RT организовала приезд и участие потомков знаменитых африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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