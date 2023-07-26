Внучка Манделы призывает сопротивляться западному влиянию на Африканском континенте

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Она подчеркнула, что народы континента сами допустили западным странам контролировать их ресурсы, и призвала начать верить в себя, в независимость своего континента и способность избавиться от контроля западных держав. Она убеждена, что именно такой подход поможет Африке добиться победы, пишет RT.
Ранее Ндилека Мандела уже рассказывала RT о наследии своего деда, легендарного Нельсона Манделы.
Организация RT организовала приезд и участие потомков знаменитых африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.