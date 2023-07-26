В якутском селе Кустур пропал трехлетний ребенок

Через полтора часа воздушная команда обнаружила мальчика. Спасатели передали информацию о его местонахождении поисковой группе на земле, и вскоре ребенка нашли в болоте, где он сидел в воде. Оказалось, что он ушел от своего села на расстояние 6 километров.