В якутском селе Кустур пропал трехлетний ребенок

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По данным службы спасения Якутии, ребенок потерялся, когда гулял со своим старшим братом и сестрой. Сразу же после этого все родственники и около 50 местных жителей начали его искать, пишет ФедералПресс.
Из поселка Батагай прибыл вертолет с спасателями и представителями правоохранительных органов для помощи в поиске. Они организовали поиски ребенка с воздуха, а также проводили обыски на земле.
Через полтора часа воздушная команда обнаружила мальчика. Спасатели передали информацию о его местонахождении поисковой группе на земле, и вскоре ребенка нашли в болоте, где он сидел в воде. Оказалось, что он ушел от своего села на расстояние 6 километров.
В местной больнице медики осмотрели мальчика и установили, что его состояние серьезное из-за переохлаждения. С помощью санитарного транспорта пострадавшего доставили в поселок Батагай.