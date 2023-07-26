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В якутском селе Кустур пропал трехлетний ребенок

26 июля 2023, 07:39
В прошлую субботу в небольшом поселке Кустур, который находится в Якутии, исчез трехлетний ребенок. Спасатели смогли найти его с высоты — он прятался в воде.

По данным службы спасения Якутии, ребенок потерялся, когда гулял со своим старшим братом и сестрой. Сразу же после этого все родственники и около 50 местных жителей начали его искать, пишет ФедералПресс.

Из поселка Батагай прибыл вертолет с спасателями и представителями правоохранительных органов для помощи в поиске. Они организовали поиски ребенка с воздуха, а также проводили обыски на земле.

Через полтора часа воздушная команда обнаружила мальчика. Спасатели передали информацию о его местонахождении поисковой группе на земле, и вскоре ребенка нашли в болоте, где он сидел в воде. Оказалось, что он ушел от своего села на расстояние 6 километров.

В местной больнице медики осмотрели мальчика и установили, что его состояние серьезное из-за переохлаждения. С помощью санитарного транспорта пострадавшего доставили в поселок Батагай.

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