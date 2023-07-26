В Подмосковье врач-терапевт заказала убийство своего бывшего мужа, также медика

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Правоохранительным органам стало известно, что женщина искала наемного убийцу, чтобы убить своего экс-супруга, работающего педиатром. Полиция оперативно вмешалась и предотвратила преступление, пишет Общественная служба новостей.
Под видом наемного убийцы в кабинете врача появился мужчина, который представился исполнителем заказа. Он показал женщине фотографию убитого «бывшего» супруга, а также его телефон, паспорт и кошелек.
В результате женщина была задержана, и ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет за попытку убийства.