В Подмосковье врач-терапевт заказала убийство своего бывшего мужа, также медика

В Московской области 51-летняя врач-терапевт попыталась заказать убийство своего бывшего мужа, который также работает в медицинской сфере. Эту информацию сообщил Телеграм-канал Baza во вторник, 26 июля.