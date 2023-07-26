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Published Сегодня, 09:26

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Updated Сегодня, 09:37

В Подмосковье врач-терапевт заказала убийство своего бывшего мужа, также медика

26 июля 2023, 09:26
В Московской области 51-летняя врач-терапевт попыталась заказать убийство своего бывшего мужа, который также работает в медицинской сфере. Эту информацию сообщил Телеграм-канал Baza во вторник, 26 июля.

Правоохранительным органам стало известно, что женщина искала наемного убийцу, чтобы убить своего экс-супруга, работающего педиатром. Полиция оперативно вмешалась и предотвратила преступление, пишет Общественная служба новостей.

Под видом наемного убийцы в кабинете врача появился мужчина, который представился исполнителем заказа. Он показал женщине фотографию убитого «бывшего» супруга, а также его телефон, паспорт и кошелек.

В результате женщина была задержана, и ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет за попытку убийства.

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