Проехал на «красный». Под Омском водитель легковушки врезался в грузовой тепловоз

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Сегодня ночью, 26 июля, на дороге Челябинск-Новосибирск, проходящей через Омскую область, произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось на 791 километре. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности инцидента. Сообщение об этом сотрудники ведомства получили в 01:10.
По данным полицейских, водитель на Kia Rio потерял управление и врезался в Hyundai, стоявший перед железнодорожным переездом. После этого он проехал на красный сигнал светофора и врезался с грузовым тепловозом, в котором находились 11 пустых вагонов.
По итогу водителю Kia Rio понадобилась помощь медиков. В отношении мужчины возбуждены административные делопроизводства. Первое — за то, что он сел за руль, лишенный водительских прав. Второе — за нарушение правил движение через ж/д пути, а также за несоблюдение ПДД (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ; ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ; ст. 12.24 КоАП РФ).
Ранее Город55 писал о другом ДТП, случившемся рядом с железнодорожным переездом. Его зарегистрировали на территории городка Нефтяников. Одна из машин от удара врезалась в шлагбаум, пострадавших было несколько.