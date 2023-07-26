Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Изображение материала

Проехал на «красный». Под Омском водитель легковушки врезался в грузовой тепловоз

26 июля 2023, 05:02
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области ночью водитель легковушки врезался в грузовой тепловоз

В ДТП также угодила еще одна машина.

Сегодня ночью, 26 июля, на дороге Челябинск-Новосибирск, проходящей через Омскую область, произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось на 791 километре. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности инцидента. Сообщение об этом сотрудники ведомства получили в 01:10.

По данным полицейских, водитель на Kia Rio потерял управление и врезался в Hyundai, стоявший перед железнодорожным переездом. После этого он проехал на красный сигнал светофора и врезался с грузовым тепловозом, в котором находились 11 пустых вагонов.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По итогу водителю Kia Rio понадобилась помощь медиков. В отношении мужчины возбуждены административные делопроизводства. Первое — за то, что он сел за руль, лишенный водительских прав. Второе — за нарушение правил движение через ж/д пути, а также за несоблюдение ПДД (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ; ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ; ст. 12.24 КоАП РФ).

Ранее Город55 писал о другом ДТП, случившемся рядом с железнодорожным переездом. Его зарегистрировали на территории городка Нефтяников. Одна из машин от удара врезалась в шлагбаум, пострадавших было несколько.

Отбросило в шлагбаум. На окраине Омска у железной дороги столкнулись две иномарки
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП с пострадавшими#Новости#Омская область
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Вчера, 09:02
Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса
Сегодня, 03:38
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана
Сегодня, 05:33
Все стабильно. Беженцев из Донбасса и Украины поселят в омской гостинице «Иртыш»
Сегодня, 06:38