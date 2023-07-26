В Нигерии опрокинувшийся бензовоз загорелся и унес жизни более 20 человек

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По информации агентства ТАСС, произошедшее происшествие связано с попыткой группы людей собрать разлившийся бензин в ведра.
Согласно нигерийской газете «Punch», инцидент произошел 23 июля на скоростном шоссе в штате Ондо. Вокруг перевернутого бензовоза собралась толпа, пытавшаяся зачерпнуть топливо из его бака. Неожиданный взрыв вызвал бушующий пожар, который нанес смертельный удар многим из присутствовавших. Множество людей получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Эта трагедия стала кристально ясным напоминанием о необходимости соблюдения безопасности при работе с опасными материалами и жидкостями. Пожары и взрывы, связанные с несоблюдением мер предосторожности, могут иметь катастрофические последствия, и все должны быть осведомлены об этом риске, чтобы избежать подобных случаев в будущем.