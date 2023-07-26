В Нигерии опрокинувшийся бензовоз загорелся и унес жизни более 20 человек

Эта трагедия стала кристально ясным напоминанием о необходимости соблюдения безопасности при работе с опасными материалами и жидкостями. Пожары и взрывы, связанные с несоблюдением мер предосторожности, могут иметь катастрофические последствия, и все должны быть осведомлены об этом риске, чтобы избежать подобных случаев в будущем.