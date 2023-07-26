В крови подростка, подозреваемого в поджоге девушки, обнаружены наркотики

Информация была раскрыта и опубликована в издании «Новый компаньон», и теперь это вызывает еще большее возмущение и тревогу в обществе. Случай напоминает о важности ранней профилактики и образования для подростков, а также о необходимости более строгих мер в отношении распространения наркотиков среди молодежи.