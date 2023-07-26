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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

В крови подростка, подозреваемого в поджоге девушки, обнаружены наркотики

26 июля 2023, 07:32
Жуткое преступление, совершенное подростком из Октябрьского, привлекло внимание экспертов, когда в его крови были обнаружены наркотики и алкоголь. Ранее он был обвинен в поджоге своей знакомой и изнасиловании школьницы.

Дополнительно, четверо его друзей, прошедших полиграф, заявили, что подозреваемый не только употреблял наркотики, но и занимался их продажей, откровенно обсуждая это в разговорах, пишет ФедералПресс.

Информация была раскрыта и опубликована в издании «Новый компаньон», и теперь это вызывает еще большее возмущение и тревогу в обществе. Случай напоминает о важности ранней профилактики и образования для подростков, а также о необходимости более строгих мер в отношении распространения наркотиков среди молодежи.

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