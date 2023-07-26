В крови подростка, подозреваемого в поджоге девушки, обнаружены наркотики

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Дополнительно, четверо его друзей, прошедших полиграф, заявили, что подозреваемый не только употреблял наркотики, но и занимался их продажей, откровенно обсуждая это в разговорах, пишет ФедералПресс.
Информация была раскрыта и опубликована в издании «Новый компаньон», и теперь это вызывает еще большее возмущение и тревогу в обществе. Случай напоминает о важности ранней профилактики и образования для подростков, а также о необходимости более строгих мер в отношении распространения наркотиков среди молодежи.