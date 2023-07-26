Тюменскому девелоперу одобрили проект строительства дома в Центральном округе Омска

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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В Омске в скором времени приступят к возведению очередного многоквартирного дома. Высотка с подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения появится на пересечении улиц Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина в Центральном округе, на участке с кадастровым номером 55:36:090107:7839.
Как стало известно Городу55, проект строительства накануне уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Экспертная группа „Союз“». Проектную документацию подготовила компания из Тюмени «АСП Вертикаль». Застройщик, кстати, тоже тюменский. Возводить многоэтажку будет девелопер «Оскар». Разрешение на строительство компании выдали еще в феврале 2021 года, но работы на время отложили.
Отметим, что учредителями ООО «Оскар» являются Степан Ремезков и ООО «Ньютон сити». Управляющим в 2021 году стал Андрей Копытов. По итогам прошлого года, согласно данным открытых источников, «Оскар» понес убытки в 2,4 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал о строительстве 10-этажного дома в микрорайоне «Регата» Кировского округа. Займется им строительная компания Юрия Гуринова «Завод сборного железобетона № 6».