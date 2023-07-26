Тюменскому девелоперу одобрили проект строительства дома в Центральном округе Омска

Как стало известно Городу55, проект строительства накануне уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Экспертная группа „Союз“». Проектную документацию подготовила компания из Тюмени «АСП Вертикаль». Застройщик, кстати, тоже тюменский. Возводить многоэтажку будет девелопер «Оскар». Разрешение на строительство компании выдали еще в феврале 2021 года, но работы на время отложили.