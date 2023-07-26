Трагедия на реке Лена: Две 13-летние девочки утонули

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Информация поступила от телеграм-канала «Газета Олекма», где сообщается, что школьниц было трое, пишет ФедералПресс.
Когда девочки начали тонуть, их беду заметили окружающие отдыхающие. На помощь встал молодой человек, находившийся поблизости, и смело бросился спасать одну из тонущих. Ему удалось вытащить одну из девочек на берег, предотвратив еще одну жертву.
Однако, несмотря на его героические усилия, две другие девочки были обнаружены местными жителями без сознания в воде в тот же вечер.