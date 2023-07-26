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Темури Латария стал владельцем «Первой базы снабжения»

26 июля 2023, 06:34
К бизнесмену перешел весь уставный капитал ЗАО.

В закрытом акционерном обществе «Первая база снабжения», зарегистрированном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, сменился владелец. Уставный капитал, в котором 10 тысяч рублей, теперь полностью принадлежит известному омскому бизнесмену Темури Латарии. Прежде бенефициаром компании был Вадим Маргиев, бывший владелец «Компура», «Агрооомска» и ряда других бизнес-активов.

«Первая база снабжения» формально относится к «микропредприятиям». У нее отсутствует собственный капитал, стоимость активов выражается отрицательным числом (-144 млн рублей), в прошлом году ЗАО понесло убытки в 16 млн. Ее специализация — «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Директором ЗАО является Сергей Латышев. В прошлом он руководил ООО «Агропорт» — еще одной фирмой Маргиева.

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#Николай Эйхвальд#Покупка фирм#Бизнес#Новости#Темури Латария
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