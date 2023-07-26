Темури Латария стал владельцем «Первой базы снабжения»

В закрытом акционерном обществе «Первая база снабжения», зарегистрированном в Омске в 8-м Семиреченском переулке, сменился владелец. Уставный капитал, в котором 10 тысяч рублей, теперь полностью принадлежит известному омскому бизнесмену Темури Латарии. Прежде бенефициаром компании был Вадим Маргиев, бывший владелец «Компура», «Агрооомска» и ряда других бизнес-активов.