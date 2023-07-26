Сюрпризы не кончились. Синоптики рассказали, какой погоды ждать омичам под конец июля

Завтра, 27 июля, ночью ожидается +11… +16 градусов, в отдельных районах туман. В дневное время будет +23… +28, кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, при грозы возможны порывы до 15 м/с.