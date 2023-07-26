Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Изображение материала

Сюрпризы не кончились. Синоптики рассказали, какой погоды ждать омичам под конец июля

26 июля 2023, 07:42
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Омской области под конец июля

Оставшуюся неделю жители региона будут наслаждаться шумом летнего дождя с грозой.

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на предстоящие дни. По данным синоптиков, остаток рабочей недели будет жарким, дождливым и туманным.

Завтра, 27 июля, ночью ожидается +11… +16 градусов, в отдельных районах туман. В дневное время будет +23… +28, кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, при грозы возможны порывы до 15 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В пятницу, 28 июля, ночью термометр покажет +11… +16 градусов, будет туман. Днем воздух прогреется до +25… +30. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер не изменит направления и скорости.

В субботу, 29 июля, ночью будет +13… +18 градусов. Днем температура воздуха составит +24… +29, местами +19. Возможен кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с.

Ранее погодные условия комментировала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Дождь, грозы и раскатистый гром. Синоптики рассказали о погоде в неделю агровыставки
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Погода#Погода в Омске#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10