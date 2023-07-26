Сюрпризы не кончились. Синоптики рассказали, какой погоды ждать омичам под конец июля

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на предстоящие дни. По данным синоптиков, остаток рабочей недели будет жарким, дождливым и туманным.
Завтра, 27 июля, ночью ожидается +11… +16 градусов, в отдельных районах туман. В дневное время будет +23… +28, кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, при грозы возможны порывы до 15 м/с.
В пятницу, 28 июля, ночью термометр покажет +11… +16 градусов, будет туман. Днем воздух прогреется до +25… +30. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер не изменит направления и скорости.
В субботу, 29 июля, ночью будет +13… +18 градусов. Днем температура воздуха составит +24… +29, местами +19. Возможен кратковременный дождь с грозой. Западный, северо-западный ветер задует со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с.
Ранее погодные условия комментировала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.