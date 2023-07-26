Страны НАТО поддерживают вступление Украины в альянс

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
В интервью программа «Если наступит завтра» на RTVI Кравиньо подчеркнул, что на саммите НАТО в июле в Вильнюсе было достигнуто согласие о необходимости предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку эта страна действительно нуждается в них.
Согласно словам Кравиньо, нынешняя ситуация отличается от 2008 года, когда вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО рассматривался на саммите в Бухаресте. В то время большая часть украинцев не выразила желания входить в НАТО. Однако сегодня ситуация изменилась: подавляющее большинство украинцев хотят быть частью альянса.
Кравиньо указал, что в 2008 году Европа стремилась к договоренности с Россией, в рамках которой Украина сохраняла бы нейтралитет и Россия не предпринимала военных действий. Однако после начала военной операции в 2014 году эти условия утратили свою силу.
Согласно мнению министра иностранных дел Португалии, архитектура европейской безопасности, сформировавшаяся после падения Берлинской стены и распада Советского Союза, достигла своего завершения. Сейчас граница европейской безопасности находится с Россией. Именно поэтому все 31 член НАТО (а скоро и 32) пришли к общему мнению о необходимости предоставления гарантий безопасности, что включает в себя вступление Украины в альянс.
Глава МИД подчеркнул, что все страны-члены НАТО единогласно заявляют, что Украина вступит в альянс, как только будут выполнены определенные условия. Однако Кравиньо не уточнил, какие именно условия должны быть выполнены. Он отметил, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.