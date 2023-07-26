Страховой Дом ВСК принял первое в стране заявление на онлайн урегулирование по ОСАГО

Первое заявление на дистанционное урегулирование по ОСАГО поступило в ВСК от 36-летнего жителя Астраханской области в связи с ДТП (автомобиль — LADA Vesta). Это первое подобное обращение от российских автомобилистов с момента вступления в силу закона об электронном урегулировании в ОСАГО. В качестве документов для оформления страхового случая застрахованный предоставил электронный европротокол, а также осуществил фотофиксацию через портал Госуслуги. ДТП произошло в 300 км от ближайшего офиса, а процесс оформления страхового случая занял не более 20 минут.