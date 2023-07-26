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Страх вирусов и негатива. Омичи назвали список опасных стран для туризма

26 июля 2023, 03:08
Фото: Город55
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Омичи назвали опасными для туризма США, Францию и Великобританию

Примечательно, что в Турцию тоже боятся ездить, однако россияне не отказываются от отдыха в этой стране.

Омичи поделились страхами по поводу поездок за границу. По их мнению, самыми опасными странами для туризма являются США (63% голосов), Франция (62%) и Великобритания (58%), Турция (53%) и Черногория (50%). Было названо несколько причин, чтобы так считать.

Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» и OZON Travel, каждый четвертый житель Омска (24%) не хочет ехать в другую страну из-за появления новых вирусов. Каждый пятый респондент (18%) боится, что будет сложно возвращаться в Россию. Еще 11% человек отгоняют мысли об отдыхе за границей из-за возможного негатива со стороны иностранцев.

Многие омичи считают наиболее безопасными для путешествий Мальдивы (74%), Сейшелы (72%) и ОАЭ (65%). В этом году большинство россияне при этом акцентируются на поездках по России. По информации Ozon Travel, летом 2023 года жители страны выбирают чаще всего Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды для отдыха. А если и едут за границу, то в Армению, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а также в Турцию, несмотря на страх.

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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Россия#Путешествие#Путешественник#Отпуск
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