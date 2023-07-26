Страх вирусов и негатива. Омичи назвали список опасных стран для туризма

Многие омичи считают наиболее безопасными для путешествий Мальдивы (74%), Сейшелы (72%) и ОАЭ (65%). В этом году большинство россияне при этом акцентируются на поездках по России. По информации Ozon Travel, летом 2023 года жители страны выбирают чаще всего Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды для отдыха. А если и едут за границу, то в Армению, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а также в Турцию, несмотря на страх.