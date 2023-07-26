Страх вирусов и негатива. Омичи назвали список опасных стран для туризма

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Омичи поделились страхами по поводу поездок за границу. По их мнению, самыми опасными странами для туризма являются США (63% голосов), Франция (62%) и Великобритания (58%), Турция (53%) и Черногория (50%). Было названо несколько причин, чтобы так считать.
Согласно опросу группы «Ренессанс страхование» и OZON Travel, каждый четвертый житель Омска (24%) не хочет ехать в другую страну из-за появления новых вирусов. Каждый пятый респондент (18%) боится, что будет сложно возвращаться в Россию. Еще 11% человек отгоняют мысли об отдыхе за границей из-за возможного негатива со стороны иностранцев.
Многие омичи считают наиболее безопасными для путешествий Мальдивы (74%), Сейшелы (72%) и ОАЭ (65%). В этом году большинство россияне при этом акцентируются на поездках по России. По информации Ozon Travel, летом 2023 года жители страны выбирают чаще всего Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды для отдыха. А если и едут за границу, то в Армению, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, а также в Турцию, несмотря на страх.