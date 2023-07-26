Срок подачи документов для абитуриентов не продлят

Но не стоит отчаиваться, если не успели подать документы до указанной даты. У абитуриентов будет еще один шанс во время дополнительного периода приема, который продлится до 29 августа. Это даст возможность тем, кто не успел или не смог подать документы в основной срок, поправить ситуацию и поступить в университет.