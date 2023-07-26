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Срок подачи документов для абитуриентов не продлят

26 июля 2023, 07:45
Срок подачи документов в этом году для поступления в вузы заканчивается 25 июля, пишет Pravda.Ru.

Ранее возникали ожидания о возможном продлении этого срока из-за проведения контртеррористических операций и переноса экзамена по математике в Москве и других регионах.

Однако, «Парламентская газета» сообщает, что Министерство науки и высшего образования подтвердило, что продления сроков приема документов не будет.

Министр Валерий Фальков в Государственной Думе поделился более подробной информацией о приеме в вузы в этом году 24 июля. Согласно Министерству образования и науки, срок приема документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ заканчивается не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Эти сроки применяются для всех форм обучения, включая очную, очно-заочную и заочную.

Но не стоит отчаиваться, если не успели подать документы до указанной даты. У абитуриентов будет еще один шанс во время дополнительного периода приема, который продлится до 29 августа. Это даст возможность тем, кто не успел или не смог подать документы в основной срок, поправить ситуацию и поступить в университет.

Важно помнить, что поступление в вуз — ответственный и важный шаг, и необходимо следовать указанным срокам и правилам приема. Желаем успехов всем абитуриентам в этом процессе и надеемся, что каждый найдет свой путь к образованию и будущей профессиональной карьере.

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