Срок подачи документов для абитуриентов не продлят

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Ранее возникали ожидания о возможном продлении этого срока из-за проведения контртеррористических операций и переноса экзамена по математике в Москве и других регионах.
Однако, «Парламентская газета» сообщает, что Министерство науки и высшего образования подтвердило, что продления сроков приема документов не будет.
Министр Валерий Фальков в Государственной Думе поделился более подробной информацией о приеме в вузы в этом году 24 июля. Согласно Министерству образования и науки, срок приема документов от абитуриентов по результатам ЕГЭ заканчивается не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Эти сроки применяются для всех форм обучения, включая очную, очно-заочную и заочную.
Но не стоит отчаиваться, если не успели подать документы до указанной даты. У абитуриентов будет еще один шанс во время дополнительного периода приема, который продлится до 29 августа. Это даст возможность тем, кто не успел или не смог подать документы в основной срок, поправить ситуацию и поступить в университет.
Важно помнить, что поступление в вуз — ответственный и важный шаг, и необходимо следовать указанным срокам и правилам приема. Желаем успехов всем абитуриентам в этом процессе и надеемся, что каждый найдет свой путь к образованию и будущей профессиональной карьере.