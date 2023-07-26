Сибирский тракт, теневые навесы и детская площадка. В Омске появится новый сквер

В Омске на улице Успешной появится сад имени полководца Александра Суворова. Его обустроит НПО «Мир» на собственные средства. Площадь сквера составит 2,35 гектара. Подробнее о проекте рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.