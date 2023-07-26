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Сибирский тракт, теневые навесы и детская площадка. В Омске появится новый сквер

26 июля 2023, 06:16
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске на улице Успешной обустроят новый сквер размером в три футбольных поля

Сад будет носить имя полководца Александра Суворова.

В Омске на улице Успешной появится сад имени полководца Александра Суворова. Его обустроит НПО «Мир» на собственные средства. Площадь сквера составит 2,35 гектара. Подробнее о проекте рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«На территории сада воссоздадут часть Сибирского тракта, проложат пешеходные дорожки, установят теневые навесы и лавочки, смонтируют линию наружного освещения. Для маленьких омичей планируется устройство детской площадки», — сообщил градоначальник.

В саду планируют высадить мелколистные липы, пихты, сосны и лиственницы. Ярких красок скверу добавят сирень, калина, рябина, яблоня и черемуха.

Ранее Город55 рассказывал, что возле Октябрьского моста в Омске возводят новый сквер. Там планируют сделать аллеи с каскадом площадей.

Аллеи с каскадом площадей. В Омске возле Горбатого моста начали возводить новый сквер
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#Евгений Игишев#Благоустройство#Благоустройство города#Сад#Сквер#Парки и скверы#Общество#Город#Мэр Омска#Мэр#Сергей шелест#Омск#Омская область
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