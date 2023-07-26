Сибирский тракт, теневые навесы и детская площадка. В Омске появится новый сквер

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Омске на улице Успешной появится сад имени полководца Александра Суворова. Его обустроит НПО «Мир» на собственные средства. Площадь сквера составит 2,35 гектара. Подробнее о проекте рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«На территории сада воссоздадут часть Сибирского тракта, проложат пешеходные дорожки, установят теневые навесы и лавочки, смонтируют линию наружного освещения. Для маленьких омичей планируется устройство детской площадки», — сообщил градоначальник.
В саду планируют высадить мелколистные липы, пихты, сосны и лиственницы. Ярких красок скверу добавят сирень, калина, рябина, яблоня и черемуха.
Ранее Город55 рассказывал, что возле Октябрьского моста в Омске возводят новый сквер. Там планируют сделать аллеи с каскадом площадей.