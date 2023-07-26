Российским туристам сообщили правила отдыха на Кубе летом

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Куба давно привлекает российских отдыхающих в любое время года, но летом температура воздуха может достигать более 30 градусов Цельсия, а вода немного прохладнее. В связи с ограничениями по заграничным поездкам, директор департамента рекламы и PR «Русского Экспресса» Анна Филатовская рекомендует обратить внимание на данный остров.
Сейчас время полета из России на Кубу увеличилось на час-полтора, так как недружественные страны вынудили сменить привычный маршрут над Европой на перелет над нейтральными водами, пишет Общественная служба новостей.
Для путешествия на Кубу не требуется виза, и в стране также нет ковидных ограничений. Чтобы прибыть на остров, необходимо заполнить электронную анкету и получить QR-код, который будет предъявлен при регистрации в Москве и по прилете на Кубу.
По словам Филатовской, на остров в основном едут пары, составляющие около 60% туристов. 99% путешественников выбирают Варадеро для отдыха.
При планировании поездки на Кубу рекомендуется взять с собой доллары и евро, так как снять наличные с карты «Мир» можно только в Гаване по официальному курсу, который втрое ниже, чем при обмене с рук.