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Пятничной ночью омичам дадут покататься на аттракционах парка «Вокруг света»

26 июля 2023, 13:45
Фото: Город55
Парк развлечений на «Зеленом острове» будет работать в ночь с 28 на 29 июля.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале парка «Вокруг света». Скоро у омичей появится возможность покататься на аттракционах до 3 часов ночи.

«Отметим, что король омских аттракционов „Тайфун“ и другие экстремальные и семейные аттракционы будут также работать в ночное время!», — поделилась с пресс-службой администрация семейного парка развлечений “ Вокруг света».

Также ночью пятницы на территории парка пройдет автомобильный Маски-квест. чтобы принять в нем участие, нужно собрать команду из 5 человек. Сбор участников пройдет на центральной площади.

Омский парк «Вокруг света» отметил годовщину со дня открытия
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#Анастасия Баянова#Омск#Парк#Парк вокруг света#Парк Зеленый остров#Квест
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