Пятничной ночью омичам дадут покататься на аттракционах парка «Вокруг света»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале парка «Вокруг света». Скоро у омичей появится возможность покататься на аттракционах до 3 часов ночи.
«Отметим, что король омских аттракционов „Тайфун“ и другие экстремальные и семейные аттракционы будут также работать в ночное время!», — поделилась с пресс-службой администрация семейного парка развлечений “ Вокруг света».
Также ночью пятницы на территории парка пройдет автомобильный Маски-квест. чтобы принять в нем участие, нужно собрать команду из 5 человек. Сбор участников пройдет на центральной площади.