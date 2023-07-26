Путин: Значительная часть товарооборота между Россией и Африкой приходится на Египет

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что значительная часть товарооборота между Россией и Африкой приходится на Египет. В ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, Путин сообщил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 28,8%.