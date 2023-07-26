Путин: Значительная часть товарооборота между Россией и Африкой приходится на Египет

Posted Сегодня, 20:01
Published Сегодня, 20:01
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Updated Сегодня, 20:02
Президент также отметил положительную динамику в текущем году, отмечая рост товарооборота еще на 7% за первые пять месяцев текущего года по сравнению с базовым периодом прошлого года, пишет RT.
Важно отметить, что мощные проекты в области энергетики являются одним из ключевых направлений сотрудничества между двумя странами, что подтверждает их стремление к укреплению взаимовыгодных отношений и развитию экономического партнерства.
Путин и ас-Сиси обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и планы по развитию экономических связей, что может способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Египтом и созданию благоприятной основы для дальнейшего развития торговли и инвестиций.