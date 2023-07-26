Причиной пожара в многоэтажке на Левобережье в Омске стал поджог

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Городу55 стали известны причины крупного пожара в многоэтажке на улице Комкова, 7Б, из-за которого ночью пришлось эвакуировать 40 жильцов дома, в том числе 7 детей. Как выяснилось, причиной пожара стал поджог.
«Предварительно, хозяин четырехкомнатной квартиры, что расположена на седьмом этаже, где и вспыхнул пожар, был сильно пьян и по непонятной пока причине поджег вещи в своем жилище», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В итоге 36-летний мужчина сам надышался угарным газом и был доставлен в БСМП № 1, где ему диагностировали отравление продуктами горения. Медики подтвердили и алкогольное опьянение у мужчины.
Сейчас по факту этого инцидента назначена пожарно-техническая экспертиза. Тем временем силовики проводят проверку из-за поджога, которая, скорее всего, перерастет в уголовное дело в отношении поджигателя.