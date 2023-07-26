Президент Бразилии Лулу да Силва отменил встречи из-за проблем с суставами

В предыдущем видеообращении в своих социальных сетях Лула признался, что он страдает от болей, связанных с проблемами в суставах. Он отметил, что это негативно сказывается на его настроении и вызывает раздражение и нервозность. В связи с этим он планирует пройти операцию, хотя из-за загруженного рабочего графика это будет возможно только в середине осени.