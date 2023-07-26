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Президент Бразилии Лулу да Силва отменил встречи из-за проблем с суставами

26 июля 2023, 20:15
Бразильский государственный деятель Луис Инасиу Лула да Силва вынужден отменить все планы и поездки из-за усиления болей в тазобедренном суставе. Об этом информирует телеканал Globo.

Утром 26 июля 77-летнего Лулу да Сильву доставили в клинику для получения обезболивающего инъекции. Кроме того, его личный врач и два ортопеда прибыли для проведения запланированной операции. Об этом пишет 360tv.ru.

В предыдущем видеообращении в своих социальных сетях Лула признался, что он страдает от болей, связанных с проблемами в суставах. Он отметил, что это негативно сказывается на его настроении и вызывает раздражение и нервозность. В связи с этим он планирует пройти операцию, хотя из-за загруженного рабочего графика это будет возможно только в середине осени.

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