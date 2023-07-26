После матча на G-Drive Арене омичей бесплатно развезут домой автобусы-шаттлы

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:50
27 июля в 17:00 состоится товарищеская встреча команд «Авангард» и «Омские крылья».
Трансферы будут ждать зрителей в 19:15 на специальных остановочных пунктах и поедут по следующим маршрутам:
Пресс-центр администрации города Омска сообщает, что все автобусы будут оснащены указателями с информацией о маршруте. Отправление автобусов от арены будет осуществляться в зависимости от их наполнения, а высадка пассажиров на остановках — по требованию.