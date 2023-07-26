Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

После матча на G-Drive Арене омичей бесплатно развезут домой автобусы-шаттлы

26 июля 2023, 10:50
Фото: Город55
В департаменте транспорта Омской области сообщили, что после окончания хоккейного матча шаттлы развезут зрителей в разные районы города.

27 июля в 17:00 состоится товарищеская встреча команд «Авангард» и «Омские крылья».

Трансферы будут ждать зрителей в 19:15 на специальных остановочных пунктах и поедут по следующим маршрутам:

Пресс-центр администрации города Омска сообщает, что все автобусы будут оснащены указателями с информацией о маршруте. Отправление автобусов от арены будет осуществляться в зависимости от их наполнения, а высадка пассажиров на остановках — по требованию.

Новичок омского «Авангарда» Либор Шулак рассказал, как добирается до G-Drive Арены
Узнать подробнее
#Омск#Матч#Авангард хоккей#Хоккей с шайбой#Хоккей#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10