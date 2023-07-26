«Политиком никогда не был». Врио губернатора Омской области рассказал о своей работе

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о своей работе на посту руководителя. Чиновник сравнил трудовую деятельность и достижения с занятиями спортом.
«Я спортсмен по жизни. Один раз планку подняв, потом сложно ее опускать, надо только поднимать. Будет сложно, но мы будем к этому стремиться. Что касается поездок по районам — это не предвыборные какие-то вещи. Я политиком никогда не был, другими вещами занимаюсь, мне нравится работать, вникать в проблемы, понимать. Будем продолжать рабочие поездки, планов громадье, надо все оценить, чтобы все просьбы и предложения были учтены. Это работа, для того, чтобы улучшать жизнь людей и благоустройство населенных пунктов», — заявил Хоценко.
Ранее врио губернатора рассказывал, что любит футбол, но с осени планирует заниматься и хоккеем, чтобы соответствовать «Авангарду». На лед планируют привлекать и чиновников из областного правительства, по желанию.