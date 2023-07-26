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«Политиком никогда не был». Врио губернатора Омской области рассказал о своей работе

26 июля 2023, 11:22
Фото: Город55
Чиновник сравнил трудовую деятельность и достижения с занятиями спортом.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал о своей работе на посту руководителя. Чиновник сравнил трудовую деятельность и достижения с занятиями спортом.

«Я спортсмен по жизни. Один раз планку подняв, потом сложно ее опускать, надо только поднимать. Будет сложно, но мы будем к этому стремиться. Что касается поездок по районам — это не предвыборные какие-то вещи. Я политиком никогда не был, другими вещами занимаюсь, мне нравится работать, вникать в проблемы, понимать. Будем продолжать рабочие поездки, планов громадье, надо все оценить, чтобы все просьбы и предложения были учтены. Это работа, для того, чтобы улучшать жизнь людей и благоустройство населенных пунктов», — заявил Хоценко.

Ранее врио губернатора рассказывал, что любит футбол, но с осени планирует заниматься и хоккеем, чтобы соответствовать «Авангарду». На лед планируют привлекать и чиновников из областного правительства, по желанию.

Надо соответствовать «Авангарду». Омские чиновники будут играть в хоккей раз в неделю
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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Спорт#Политика#Работа#Общество#Омск#Омская область
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