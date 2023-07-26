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Подросток на автомобиле матери стал виновником ДТП в Омской области

26 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI
В рабочем поселке Павлоградка по вине 17-летнего парня произошла авария.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД по Павлоградскому району около 4:20 часов.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что на перекрестке подросток за рулем ВАЗ-21102 не пропустил автомобиль ВАЗ-21074, который имел преимущество в движении. В результате произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя сестра виновника. Она доставлена в больницу, самому парню госпитализация не потребовалась. О состоянии водителя ВАЗ-21074, 56-летнего мужчины, информации пока нет.

Пресс-служба Управления МВД России по Омской области сообщила, что автомобиль, на котором подросток устроил аварию, принадлежит его матери. В отношении 38-летней женщины возбуждено дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления). Информация о происшествии также будет передана инспекторам по делам несовершеннолетних.

Окончательные обстоятельства и причины аварии будут установлены после проверки.

Ребенок за рулем питбайка попал в жуткую аварию в Омской области
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#Анастасия Баянова#ДТП#Подростки#Подросток#ГИБДД#Омск#Омская область
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