Подросток на автомобиле матери стал виновником ДТП в Омской области

На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что на перекрестке подросток за рулем ВАЗ-21102 не пропустил автомобиль ВАЗ-21074, который имел преимущество в движении. В результате произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя сестра виновника. Она доставлена в больницу, самому парню госпитализация не потребовалась. О состоянии водителя ВАЗ-21074, 56-летнего мужчины, информации пока нет.