Первый в истории. Между Казахстаном и Омском полетел самолет с женским экипажем

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана — Петропавловск — Астана и Астана — Омск — Астана. Воздушным судном усправляла командир рейса Екатерина Сверчкова и второй пилот Ажар Несипбаева.
Екатерине Сверчковой всего 25 лет, она пришла в авиакомпанию QAZAQ AIR в 2018 году и стала первой девушкой-пилотом. Свой первый самостоятельный полет она совершила в 16 лет.
«Решила просто попробовать свои силы как частный пилот, так и случилась взаимная любовь с гражданской авиацией», — рассказала Екатерина пресс-службе QAZAQ AIR.
Ажар Несипбаева, второй пилот, на своей странице в социальной сети написала, что в кабине самолета нет никаких гендерных различий. Там же она поделилась эмоциями от полета:
«Вчера мы такие красивые и счастливые работу работали. Удивляли всех вокруг и очень душевно провели ещё один рабочий день», — вспоминает девушка.
Напомним, что около года назад жительница Омска стала одной из первых женщин-машинисток в России. Александра Савельева получила профессию помощника машиниста пригородного электропоезда.