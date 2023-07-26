Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

Первый в истории. Между Казахстаном и Омском полетел самолет с женским экипажем

26 июля 2023, 11:30
Фото: 1MI

Авиакомпания QAZAQ AIR выполнила рейс в Омск с полностью женским экипажем

Командир воздушного судна, второй пилот и 2 бортпроводника — весь экипаж состоял из 4 женщин.

Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана — Петропавловск — Астана и Астана — Омск — Астана. Воздушным судном усправляла командир рейса Екатерина Сверчкова и второй пилот Ажар Несипбаева.

Екатерине Сверчковой всего 25 лет, она пришла в авиакомпанию QAZAQ AIR в 2018 году и стала первой девушкой-пилотом. Свой первый самостоятельный полет она совершила в 16 лет.

«Решила просто попробовать свои силы как частный пилот, так и случилась взаимная любовь с гражданской авиацией», — рассказала Екатерина пресс-службе QAZAQ AIR.

Ажар Несипбаева, второй пилот, на своей странице в социальной сети написала, что в кабине самолета нет никаких гендерных различий. Там же она поделилась эмоциями от полета:

«Вчера мы такие красивые и счастливые работу работали. Удивляли всех вокруг и очень душевно провели ещё один рабочий день», — вспоминает девушка.

Напомним, что около года назад жительница Омска стала одной из первых женщин-машинисток в России. Александра Савельева получила профессию помощника машиниста пригородного электропоезда.

Первая женщина-машинистка в Омске будет управлять электричкой в Исилькуль
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Самолет#Самолеты#Авиакомпании#Авиарейсы#Авиаперевозки#Омск
Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10