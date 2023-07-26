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От ушибов до сотрясений. Более 50 омичей обратились в больницу из-за электросамокатов

26 июля 2023, 10:10
Фото: 1MI

С начала лета после проката на электросамокате пострадали 50 омичей

В отделении омской БСМП № 1 рассказали, что с начала лета за медицинской помощью после проката на электросамокате обратилось больше 50 человек.

И это данные только одной больницы. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с разрывами связок, ушибами, переломами, есть случаи травм головы, сообщает пресс-служба областного центра медицинской профилактики.

Чтобы избежать травм, медики настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила: не превышать допустимую скорость, не кататься на электросамокате в темное время суток, использовать средства индивидуальной защиты и не пользоваться им в алкогольном опьянении. Так можно уберечь от травм не только себя, но и других участников движения, в том числе пешеходов.

Напомним, что в начале лета девочка чуть не лишилась пальца во время поездки на электросамокате вместе со своим отцом. Ей понадобилась сложная операция и кожная пластика.

В Омске девочка чуть не лишилась пальца, упав с электросамоката
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#Омск#Самокат#Самокаты#Помощь#Анастасия Баянова
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