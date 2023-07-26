От ушибов до сотрясений. Более 50 омичей обратились в больницу из-за электросамокатов

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
И это данные только одной больницы. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с разрывами связок, ушибами, переломами, есть случаи травм головы, сообщает пресс-служба областного центра медицинской профилактики.
Чтобы избежать травм, медики настоятельно рекомендуют соблюдать простые правила: не превышать допустимую скорость, не кататься на электросамокате в темное время суток, использовать средства индивидуальной защиты и не пользоваться им в алкогольном опьянении. Так можно уберечь от травм не только себя, но и других участников движения, в том числе пешеходов.
Напомним, что в начале лета девочка чуть не лишилась пальца во время поездки на электросамокате вместе со своим отцом. Ей понадобилась сложная операция и кожная пластика.