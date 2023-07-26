Опасные электросамокаты, нелегальная заправка и женский экипаж. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость №1. От ушибов до сотрясений. Более 50 омичей обратились в больницу из-за электросамокатов
В отделении омской БСМП № 1 рассказали, что с начала лета за медицинской помощью после проката на электросамокате обратилось больше 50 человек. И это данные только одной больницы. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с разрывами связок, ушибами, переломами, есть случаи травм головы, сообщает пресс-служба областного центра медицинской профилактики.
Новость №2. Взрывоопасный бизнес. Омские полицейские «накрыли» нелегальную газовую заправку
Омские полицейские нашли в Ленинском округе нелегальную газозаправочную станцию. Дельцы на ней работали на кустарном оборудовании без специального разрешения. Заправка бытовых баллонов не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили сегодня, 26 июля, в пресс-службе омской полиции. Нелегальный бизнес разместили в промзоне на улице 6-я Ленинградская. Оперативники установили личности собственника, администратора и работников заправки.
Новость №3. Первый в истории. Между Казахстаном и Омском полетел самолет с женским экипажем
Авиалайнер выполнил два сектора перелета по маршрутам Астана — Петропавловск — Астана и Астана — Омск — Астана. Воздушным судном усправляла командир рейса Екатерина Сверчкова и второй пилот Ажар Несипбаева. Екатерине Сверчковой всего 25 лет, она пришла в авиакомпанию QAZAQ AIR в 2018 году и стала первой девушкой-пилотом. Свой первый самостоятельный полет она совершила в 16 лет.