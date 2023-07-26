Опасные электросамокаты, нелегальная заправка и женский экипаж. Омск сегодня

В отделении омской БСМП № 1 рассказали, что с начала лета за медицинской помощью после проката на электросамокате обратилось больше 50 человек. И это данные только одной больницы. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с разрывами связок, ушибами, переломами, есть случаи травм головы, сообщает пресс-служба областного центра медицинской профилактики.