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Омские велосипедисты и скейтеры испортили газон в преддверии открытия «Флоры»

26 июля 2023, 06:58
Фото: Город55
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Представители администрации попросили горожан бережнее относиться к труду агрономов.

В следующую пятницу, 4 августа, в Выставочном и Воскресенском скверах откроется выставка «Флора». Городские озеленители готовятся к этому дню, однако в этом им мешают «нерадивые скейтеры и велосипедисты». По информации администрации Омска, они уже успели испортить некоторые выставочные клумбы и засеянные газоном территории.

«Недавно высаженные цветы и газонная трава — очень хрупкие и требуют интенсивного полива и ухода. Ни в коем случае по этим озелененным участкам нельзя топтаться или проезжать», — отметили в пресс-службе мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Омска

Местных жителей просят относиться с уважением к труду омских агрономов и флористов. Напомним, что торжественное открытие «Флоры» состоится в 16 часов дня. Посмотреть на цветочные композиции можно будет в течение пяти дней. Уже 9 августа выставка закроется.

Стало известно, когда в Омске откроется выставка «Флора»
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#Общество#Новости#Омск#Город#Флора#Выставка#Цветочная выставка#Жалобы#Скейтбординг#Велосипедист#Алина Ясинская
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