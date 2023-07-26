Омские велосипедисты и скейтеры испортили газон в преддверии открытия «Флоры»

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Published Сегодня, 06:58
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В следующую пятницу, 4 августа, в Выставочном и Воскресенском скверах откроется выставка «Флора». Городские озеленители готовятся к этому дню, однако в этом им мешают «нерадивые скейтеры и велосипедисты». По информации администрации Омска, они уже успели испортить некоторые выставочные клумбы и засеянные газоном территории.
«Недавно высаженные цветы и газонная трава — очень хрупкие и требуют интенсивного полива и ухода. Ни в коем случае по этим озелененным участкам нельзя топтаться или проезжать», — отметили в пресс-службе мэрии.
Местных жителей просят относиться с уважением к труду омских агрономов и флористов. Напомним, что торжественное открытие «Флоры» состоится в 16 часов дня. Посмотреть на цветочные композиции можно будет в течение пяти дней. Уже 9 августа выставка закроется.