Омские велосипедисты и скейтеры испортили газон в преддверии открытия «Флоры»

В следующую пятницу, 4 августа, в Выставочном и Воскресенском скверах откроется выставка «Флора». Городские озеленители готовятся к этому дню, однако в этом им мешают «нерадивые скейтеры и велосипедисты». По информации администрации Омска, они уже успели испортить некоторые выставочные клумбы и засеянные газоном территории.