Офтальмологи извлекли насекомое из глаза жительницы Чувашии

Медики также предостерегли от возможных проблем с глазами летом. Они подчеркнули важность соблюдения правил безопасности и использования индивидуальной защиты. Очки со солнцезащитными свойствами помогут защитить глаза от солнца, ветра и пыли. В случае попадания инородного тела в глаз, не следует трогать или пытаться удалить его самостоятельно, это может привести к еще большим проблемам.