Офтальмологи извлекли насекомое из глаза жительницы Чувашии

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Об этом пишет 360tv.ru.
Врачи осмотрели глаз и обнаружили инородное тело на поверхности конъюнктивы, после чего они удалили его пинцетом. Пациентке назначили лечение и рекомендовали посещать офтальмолога для наблюдения.
Медики также предостерегли от возможных проблем с глазами летом. Они подчеркнули важность соблюдения правил безопасности и использования индивидуальной защиты. Очки со солнцезащитными свойствами помогут защитить глаза от солнца, ветра и пыли. В случае попадания инородного тела в глаз, не следует трогать или пытаться удалить его самостоятельно, это может привести к еще большим проблемам.