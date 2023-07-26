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Published Сегодня, 20:42

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Офтальмологи извлекли насекомое из глаза жительницы Чувашии

26 июля 2023, 20:42
Медики извлекли насекомое из глаза жительницы Чувашии. Женщина обратилась в медицинский центр с жалобами на неудобство в левом глазу. Врачи выяснили, что она работала в поле накануне и почувствовала дискомфорт на следующий день.

Об этом пишет 360tv.ru.

Врачи осмотрели глаз и обнаружили инородное тело на поверхности конъюнктивы, после чего они удалили его пинцетом. Пациентке назначили лечение и рекомендовали посещать офтальмолога для наблюдения.

Медики также предостерегли от возможных проблем с глазами летом. Они подчеркнули важность соблюдения правил безопасности и использования индивидуальной защиты. Очки со солнцезащитными свойствами помогут защитить глаза от солнца, ветра и пыли. В случае попадания инородного тела в глаз, не следует трогать или пытаться удалить его самостоятельно, это может привести к еще большим проблемам.

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