Новую высотку в центре Омска построит депутат-миллионер из Тюмени Владимир Пискайкин

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Городу55 стали известны новые подробности о строительстве многоквартирного дома с подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения на пересечении улиц Маршала Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина.
Строительством займется депутат Тюменской областной думы, справедливоросс и один из богатейших политиков Тюмени Владимир Пискайкин. Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090107:7839 ему предоставили в 2021 году. Произошло это после общей встречи с действующим на тот момент губернатором Омской области Александром Бурковым и Александром Ремезковым, который избирался в Госдуму от Курганской, Омской, Тюменской областей и Республики Адыгея. Все трое — члены партии «Справедливая Россия».
Отметим, что в этом году Пискайкин в третий раз решил побороться за пост губернатора Тюменской области (предыдущие попытки были неудачными). Бизнесмену принадлежат торговые центры «Солнечный», «Фаворит», «Малахит», рынки «Червишевский» и «Южный», отель Hilton.
Владимир Пискайкин также является бенефициаром 39 действующих компаний, все они за исключением одной прописаны в Тюмени. В учредителях многих из них указано ООО «Ньютон Сити», которому принадлежит и застройщик «Оскар».
Напомним, что разрешение на строительство дома в Центральном округе Омска ООО выдали еще в 2021 году, однако работы стартуют только в 2023-м. Проект накануне получил положительное заключение экспертизы.