Новую высотку в центре Омска построит депутат-миллионер из Тюмени Владимир Пискайкин

Строительством займется депутат Тюменской областной думы, справедливоросс и один из богатейших политиков Тюмени Владимир Пискайкин. Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090107:7839 ему предоставили в 2021 году. Произошло это после общей встречи с действующим на тот момент губернатором Омской области Александром Бурковым и Александром Ремезковым, который избирался в Госдуму от Курганской, Омской, Тюменской областей и Республики Адыгея. Все трое — члены партии «Справедливая Россия».