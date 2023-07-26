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Новую высотку в центре Омска построит депутат-миллионер из Тюмени Владимир Пискайкин

26 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
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Многоэтажный дом с подземной парковкой и магазином появится на пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова.

Городу55 стали известны новые подробности о строительстве многоквартирного дома с подземной парковкой, магазином и помещениями общественного назначения на пересечении улиц Маршала Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина.

Строительством займется депутат Тюменской областной думы, справедливоросс и один из богатейших политиков Тюмени Владимир Пискайкин. Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090107:7839 ему предоставили в 2021 году. Произошло это после общей встречи с действующим на тот момент губернатором Омской области Александром Бурковым и Александром Ремезковым, который избирался в Госдуму от Курганской, Омской, Тюменской областей и Республики Адыгея. Все трое — члены партии «Справедливая Россия».

Отметим, что в этом году Пискайкин в третий раз решил побороться за пост губернатора Тюменской области (предыдущие попытки были неудачными). Бизнесмену принадлежат торговые центры «Солнечный», «Фаворит», «Малахит», рынки «Червишевский» и «Южный», отель Hilton.

Владимир Пискайкин также является бенефициаром 39 действующих компаний, все они за исключением одной прописаны в Тюмени. В учредителях многих из них указано ООО «Ньютон Сити», которому принадлежит и застройщик «Оскар».

Напомним, что разрешение на строительство дома в Центральном округе Омска ООО выдали еще в 2021 году, однако работы стартуют только в 2023-м. Проект накануне получил положительное заключение экспертизы.

Тюменскому девелоперу одобрили проект строительства дома в Центральном округе Омска
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Строительство#Депутат#Тюмень#Омск#Многоквартирный дом#Бенефициар#Застройщик#Общество#Город#Политика#Новости
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