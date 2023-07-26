Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Вчера ближе к ночи, 25 июля, в районе 11 часов в центре Омска внезапно началась эвакуация. Посетителей одного из ресторанов вывели из здания, а отдыхавшие на Любинском проспекте в это время столпились у пожарных, полицейских машин и карет скорой помощи.
Судя по фото, заведение находится на пересечении улиц Карла Либкнехта и Бударина. От источников в правоохранительных органах Городу55 стало известно, что причин для беспокойства не было. Специалисты не обнаружили в здании предметы или вещества, которые бы представляли опасность.
Как выяснилось, эвакуация произошла из-за чьей-то несмешной шутки. Неизвестный отправил сообщение в экстренные службы о том, что здание якобы заминировали. Ранее город55 писал о эвакуации омского аэропорта, из-за которой были задержаны несколько рейсов.