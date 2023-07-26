Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана

Судя по фото, заведение находится на пересечении улиц Карла Либкнехта и Бударина. От источников в правоохранительных органах Городу55 стало известно, что причин для беспокойства не было. Специалисты не обнаружили в здании предметы или вещества, которые бы представляли опасность.