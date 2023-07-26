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Необоснованная паника. В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана

26 июля 2023, 05:33
Фото: Город55

В центре Омска ночью эвакуировали гостей ресторана

Поступило сообщение о минировании здания.

Вчера ближе к ночи, 25 июля, в районе 11 часов в центре Омска внезапно началась эвакуация. Посетителей одного из ресторанов вывели из здания, а отдыхавшие на Любинском проспекте в это время столпились у пожарных, полицейских машин и карет скорой помощи.

Судя по фото, заведение находится на пересечении улиц Карла Либкнехта и Бударина. От источников в правоохранительных органах Городу55 стало известно, что причин для беспокойства не было. Специалисты не обнаружили в здании предметы или вещества, которые бы представляли опасность.

Фото: Город55

Как выяснилось, эвакуация произошла из-за чьей-то несмешной шутки. Неизвестный отправил сообщение в экстренные службы о том, что здание якобы заминировали. Ранее город55 писал о эвакуации омского аэропорта, из-за которой были задержаны несколько рейсов.

Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Ложное сообщение#Минирование#Ресторан#Эвакуация
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