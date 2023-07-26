На площадке «Тавриды» в Крыму при поддержке РЭО проходит арт-школа

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Участники арт-школы — прошедшие конкурс специалисты в области экологии, дизайна и архитектуры.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России нужны квалифицированные специалисты для построения экономики замкнутого цикла и реализации реформы обращения с отходами, поэтому компания плотно взаимодействует с ведущими российскими вузами, пишет properm.ru.
«Арт-школа экологии на площадке „Тавриды“ позволит молодым специалистам максимально проявить себя, больше узнать о процессах утилизации и в целом о принципах циркулярной экономики», — сообщил Денис Буцаев.
Участниками арт-школы стали экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты-экологи, художники, промышленные и ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики, механики, биологи, зоологи, гидрологи, ученые и преподаватели.
В течение недели они будут изучать природный потенциал России и мира, а затем выделят наиболее острые экологические проблемы и предложат возможные решения.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что компания стала генеральным партнером арт-кластера «Таврида».
«Мы рады ежегодно становиться частью такого большого события, делиться полезными знаниями и вдохновлять молодых россиян на переход к более экологичной модели поведения», — отметил Дмитрий Бойко.