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На площадке «Тавриды» в Крыму при поддержке РЭО проходит арт-школа

26 июля 2023, 09:15
Фото: пресс-служба РЭО
Российский экологический оператор помог организовать экологическую арт-школу, которая проходит с 24 по 30 июля на площадке «Тавриды» в Крыму в рамках образовательного заезда «Наука как искусство».

Участники арт-школы — прошедшие конкурс специалисты в области экологии, дизайна и архитектуры.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России нужны квалифицированные специалисты для построения экономики замкнутого цикла и реализации реформы обращения с отходами, поэтому компания плотно взаимодействует с ведущими российскими вузами, пишет properm.ru.

«Арт-школа экологии на площадке „Тавриды“ позволит молодым специалистам максимально проявить себя, больше узнать о процессах утилизации и в целом о принципах циркулярной экономики», — сообщил Денис Буцаев.

Фото: пресс-служба РЭО

Участниками арт-школы стали экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты-экологи, художники, промышленные и ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики, механики, биологи, зоологи, гидрологи, ученые и преподаватели.

В течение недели они будут изучать природный потенциал России и мира, а затем выделят наиболее острые экологические проблемы и предложат возможные решения.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что компания стала генеральным партнером арт-кластера «Таврида».

«Мы рады ежегодно становиться частью такого большого события, делиться полезными знаниями и вдохновлять молодых россиян на переход к более экологичной модели поведения», — отметил Дмитрий Бойко.

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