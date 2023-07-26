Грозит гепатитом и вирусными инфекциями. Роспотребнадзор проверил омские пляжи

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:42
Роспотребнадзор Омской области 25 июля опубликовал данные о состоянии городских пляжей. Сотрудники ведомства на минувшей неделе взяли 4 пробы воды, все они соответствовали по микробиологическим и паразитологическим показателям. На пляжах «Центральный-1» и «Советский» обнаружили превышение железа.
С начала сезона Росопотребнадзор 31 раз брал пробы воды и 10 раз пробы песка на городских пляжах. В большинстве случаев, там находили паразитов и кишечную палочку. Вода в питьевых фонтанчиках при этом безопасна.
В ведомстве напомнили, что купаться в Иртыше небезопасно для здоровья. Можно заработать острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и другие инфекционные и паразитарные болезни.
Ранее Город55 рассказывал, что Иртыш попал в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России.