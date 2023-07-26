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Грозит гепатитом и вирусными инфекциями. Роспотребнадзор проверил омские пляжи

26 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
Пляжи будут официально открыты до конца августа

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды и песка на омских пляжах

В пробах воды также обнаружили превышение нормы железа.

Роспотребнадзор Омской области 25 июля опубликовал данные о состоянии городских пляжей. Сотрудники ведомства на минувшей неделе взяли 4 пробы воды, все они соответствовали по микробиологическим и паразитологическим показателям. На пляжах «Центральный-1» и «Советский» обнаружили превышение железа.

С начала сезона Росопотребнадзор 31 раз брал пробы воды и 10 раз пробы песка на городских пляжах. В большинстве случаев, там находили паразитов и кишечную палочку. Вода в питьевых фонтанчиках при этом безопасна.

В ведомстве напомнили, что купаться в Иртыше небезопасно для здоровья. Можно заработать острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и другие инфекционные и паразитарные болезни.

Ранее Город55 рассказывал, что Иртыш попал в масштабный проект по контролю за экологическим состоянием водных объектов и водоохранных зон России.

Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению
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#Евгений Игишев#Пляжи Омска#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора#Пробы#Вода#Иртыш#Песок#Общество#Город#Омск#Омская область
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