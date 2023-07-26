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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:07

Минсельхоз заявил о стабильной ценовой ситуации на рынке круп в России

26 июля 2023, 09:06
Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз) объявило о стабильной ценовой ситуации на рынке круп в стране. Согласно сообщению, цена на рис у производителей снизилась на 3,1% за месяц, а гречневая крупа закупается по цене, которая на 43% ниже, чем годом ранее.

Отмечается, что в этом году увеличились посевные площади для риса и гречихи, что позволяет ожидать увеличение урожая, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В связи с обеспечением продовольственной безопасности страны, Минсельхоз направил предложение правительству об ограничении экспорта стратегически важных риса и гречки.

Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозировал рост цен на гречку. В апреле 2022 года цена на гречку значительно возросла до 93 тысяч рублей за тонну, затем снизилась до 41 тысячи рублей. По мнению эксперта, к сентябрю текущего года стоимость тонны гречки может достичь 45 тысяч рублей.

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