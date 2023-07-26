Минсельхоз заявил о стабильной ценовой ситуации на рынке круп в России

Министерство сельского хозяйства России (Минсельхоз) объявило о стабильной ценовой ситуации на рынке круп в стране. Согласно сообщению, цена на рис у производителей снизилась на 3,1% за месяц, а гречневая крупа закупается по цене, которая на 43% ниже, чем годом ранее.