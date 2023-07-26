Минсельхоз заявил о стабильной ценовой ситуации на рынке круп в России

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Отмечается, что в этом году увеличились посевные площади для риса и гречихи, что позволяет ожидать увеличение урожая, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В связи с обеспечением продовольственной безопасности страны, Минсельхоз направил предложение правительству об ограничении экспорта стратегически важных риса и гречки.
Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько прогнозировал рост цен на гречку. В апреле 2022 года цена на гречку значительно возросла до 93 тысяч рублей за тонну, затем снизилась до 41 тысячи рублей. По мнению эксперта, к сентябрю текущего года стоимость тонны гречки может достичь 45 тысяч рублей.