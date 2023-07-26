Космонавт Рязанский рассказал, как проходят занятия спортом в условиях невесомости

Еще одним занятием, про которое рассказал космонавт, является бег по дорожке. Такое упражнение позволяет организму держать себя в тонусе. Чтобы бегать по дорожке на МКС, космонавту приходится надевать особый тяжелый жилет, вес которого можно регулировать. Такое приспособление помогает преодолевать невесомость во время тренировки.