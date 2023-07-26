Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Космонавт Рязанский рассказал, как проходят занятия спортом в условиях невесомости

26 июля 2023, 13:09
Герой России космонавт-исследователь Сергей Рязанский пообщался с NEWS.ru на тему занятий спортом в условиях невесомости в космосе. В первую очередь, собеседник издания отметил, что тренировки на Земле значительно отличаются от тренировок на космическом корабле.

Как пишет NEWS.ru, в качестве примера Рязанский привел занятия на тренажере. Космонавтам приходится крутить педали не только ногами, но и руками — это помогает развитию плечевого пояса и выработке выносливости.

Еще одним занятием, про которое рассказал космонавт, является бег по дорожке. Такое упражнение позволяет организму держать себя в тонусе. Чтобы бегать по дорожке на МКС, космонавту приходится надевать особый тяжелый жилет, вес которого можно регулировать. Такое приспособление помогает преодолевать невесомость во время тренировки.

Также собеседник издания похвалил массивный силовой тренажер Ared, на котором занимаются его американские коллеги. Пристегнувшись к такому тренажеру, космонавты получают возможность пожать штангу, поделать приседания.

Рязанский заявил, что в условиях невесомости ежедневные тренировки являются обязательными. Они выступают профилактикой мышечной атрофии и позволяют держать давление в норме.

Подпишитесь
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Вчера, 12:06
В Омске самовыдвиженец Александров попытался снять Виталия Хоценко с выборов
Сегодня, 09:25
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Сегодня, 08:40
В Нижнеомском районе в третий раз за год сменился начальник ОМВД
Сегодня, 06:39
Из Омска запустят междугородний маршрут в Одесское
Сегодня, 08:33
Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
Сегодня, 11:10