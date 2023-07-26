Космонавт Рязанский рассказал, как проходят занятия спортом в условиях невесомости

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как пишет NEWS.ru, в качестве примера Рязанский привел занятия на тренажере. Космонавтам приходится крутить педали не только ногами, но и руками — это помогает развитию плечевого пояса и выработке выносливости.
Еще одним занятием, про которое рассказал космонавт, является бег по дорожке. Такое упражнение позволяет организму держать себя в тонусе. Чтобы бегать по дорожке на МКС, космонавту приходится надевать особый тяжелый жилет, вес которого можно регулировать. Такое приспособление помогает преодолевать невесомость во время тренировки.
Также собеседник издания похвалил массивный силовой тренажер Ared, на котором занимаются его американские коллеги. Пристегнувшись к такому тренажеру, космонавты получают возможность пожать штангу, поделать приседания.
Рязанский заявил, что в условиях невесомости ежедневные тренировки являются обязательными. Они выступают профилактикой мышечной атрофии и позволяют держать давление в норме.