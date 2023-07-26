Как автомобилистам Омской области ездить за границу после отмены «Зеленых карт»?

С дружественными странами уже ведется работа по замещению «Зеленых карт» и отладке всех процессов для комфортных поездок автомобилистов. Так, например, уже заключены двусторонние соглашения с бюро Азербайджана, Марокко, Турции, благодаря которым «Зеленые карты», выданные до 1 июля 2023 года, продолжат действовать на территории этих стран до истечения срока страхования, то есть деньги, потраченные на них, не пропадут. Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, по этим картам будут урегулированы, как раньше. Азербайджанские, марокканские и турецкие «Зеленые карты» также будут действовать на территории нашей страны.