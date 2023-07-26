Как автомобилистам Омской области ездить за границу после отмены «Зеленых карт»?

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Выданные в нашей стране «Зеленые карты», которые заменяют при международных поездках российские полисы ОСАГО, перестали действовать на территориях всех стран системы «Зеленая карта». При этом иностранные «Зеленые карты» — зеркально — не работают в России независимо от даты их получения и срока действия. Исключение составляют Республика Беларусь, Азербайджан, Турция, Марокко. Изменения заметят в первую очередь те автомобилисты, которые совершают поездки за границу на своих автомобилях, как для частных поездок, так и в рамках перевозки грузов.
С дружественными странами уже ведется работа по замещению «Зеленых карт» и отладке всех процессов для комфортных поездок автомобилистов. Так, например, уже заключены двусторонние соглашения с бюро Азербайджана, Марокко, Турции, благодаря которым «Зеленые карты», выданные до 1 июля 2023 года, продолжат действовать на территории этих стран до истечения срока страхования, то есть деньги, потраченные на них, не пропадут. Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, по этим картам будут урегулированы, как раньше. Азербайджанские, марокканские и турецкие «Зеленые карты» также будут действовать на территории нашей страны.
С Белоруссией контакты по автомобильному страхованию еще более тесные — тут уже, по сути, создан свой аналог «Зеленой карты». Между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию уже заключено новое соглашение. Благодаря этому для автомобилистов двух стран будут взаимно действовать особые условия, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств. Для этого Парламентское собрание Союза России и Белоруссии на сессии 19 июня 2023 года приняло модельный закон о распространении действия национального полиса автострахования (ОСАГО) на РФ и Белоруссию. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это «сделает более удобным передвижения по всей территории Союзного государства».
Если же необходимо выехать из России в страну, которая не входит в вышеперечисленные страны-исключения (Белоруссия, Азербайджан, Турция и Марокко), водитель сейчас может приобрести полис приграничного страхования на границе той страны, которую планирует посетить.
В некоторых странах можно заранее приобрести онлайн-полис на сайте иностранного страховщика. Но только в том случае, если у вас есть карта иностранного банка (не стоит забывать, что российские карты за рубежом сейчас под санкциями и в ряде стран не работают). При этом обращаем внимание, что страховые полисы стран Евросоюза обычно покрывают всю территорию ЕС.
Кроме того, в РСА сообщили, что планируют создать новую систему международного автострахования с дружественными странами. Предполагается, что она будет носить название «Синяя карта».