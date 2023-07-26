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Исчезновение течения Гольфстрим в 2025 году: ученые предрекают катастрофу

26 июля 2023, 17:49
Ученые опубликовали доклад в газете The Guardian, предрекая исчезновение течения Гольфстрим, также известного как Атлантическая меридиональная оборотная циркуляция (АМОЦ), уже к 2025 году.

Проблема обусловлена глобальным потеплением, которое привело к наихудшему состоянию АМОЦ за последние 1600 лет. В 2021 году уже были обнаружены признаки приближения к точке невозврата, пишет Общественная служба новостей.

Анализ показал, что решающие изменения могут произойти в промежутке с 2025 по 2095 годы, и наиболее вероятная катастрофа может наступить к 2050 году, если мировые выбросы углерода не будут снижены.

Однако, некоторые ученые указывают на то, что сложно точно предсказать, как изменения будут происходить, и это затрудняет оценку времени наступления катастрофы.

Важно отметить, что все ученые единодушно признают, что потенциальное исчезновение течения Гольфстрим вызывает крайнюю тревогу и должно стимулировать сокращение выбросов углерода в мире.

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