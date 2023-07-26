Исчезновение течения Гольфстрим в 2025 году: ученые предрекают катастрофу

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 18:00
Проблема обусловлена глобальным потеплением, которое привело к наихудшему состоянию АМОЦ за последние 1600 лет. В 2021 году уже были обнаружены признаки приближения к точке невозврата, пишет Общественная служба новостей.
Анализ показал, что решающие изменения могут произойти в промежутке с 2025 по 2095 годы, и наиболее вероятная катастрофа может наступить к 2050 году, если мировые выбросы углерода не будут снижены.
Однако, некоторые ученые указывают на то, что сложно точно предсказать, как изменения будут происходить, и это затрудняет оценку времени наступления катастрофы.
Важно отметить, что все ученые единодушно признают, что потенциальное исчезновение течения Гольфстрим вызывает крайнюю тревогу и должно стимулировать сокращение выбросов углерода в мире.