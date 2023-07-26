Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса

Сам Бусс родился не в этом районе, а в Любинском. У него есть опыт работы в образовательной сфере, в том числе учителем. Свой путь в этой стезе он начал в 1989 году. В 2008 году стал директором Камышловской школы своего района. Через пару лет, в 2010 году, его назначили начальником управления образования администрации этого же муниципалитета. В 2012 году он получил уже должность первого замглавы Любинского района. После в течение нескольких лет руководил комитетом по образованию администрации Кормиловского района.