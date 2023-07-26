Главой Кормиловского района избрали бывшего директора школы Вячеслава Бусса

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В пресс-службе правительства Омской области рассказали о смене власти в Кормиловском муниципальном районе. Недавно там прошли выборы главы, конкурсная комиссия предложила депутатам районного Совета несколько кандидатов.
По итогу голосования был единогласно избран 55-летний Вячеслав Бусс. В пятницу, 28 июля, он приступит к работе. С апреля при этом Бусс являлся исполняющим обязанности. Вообще же, на посту главы Кормиловского района последние четыре года находился Владимир Сыркин. Он досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
Сам Бусс родился не в этом районе, а в Любинском. У него есть опыт работы в образовательной сфере, в том числе учителем. Свой путь в этой стезе он начал в 1989 году. В 2008 году стал директором Камышловской школы своего района. Через пару лет, в 2010 году, его назначили начальником управления образования администрации этого же муниципалитета. В 2012 году он получил уже должность первого замглавы Любинского района. После в течение нескольких лет руководил комитетом по образованию администрации Кормиловского района.
Ранее проходили выборы Нижнеомского района. Возглавил муниципалитет Анатолий Стадников, который ранее привлекался к ответственности в рамках уголовного дела.