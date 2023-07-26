Глава Омского района встретился с семьями бойцов по возвращении из зоны СВО

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Вчера, 25 июля, глава Омского района Геннадий Долматов встретился с Глебом Тихомировым и Светланой Зайцевой — их родные сейчас находятся в зоне СВО. Бойцы передали своим семьям небольшие подарки личного характера.
«Поговорили о том, как чувствуют себя ребята на передовой, как обустроен их быт, как проходит служба. Расспросил о трудностях, сделаю все, чтобы помочь. Сегодня по-настоящему важно чувствовать поддержку, как тем, кто добывает победу и правду на фронте, так и тем, кто ждет их дома», — отметил Геннадий Долматов.
Напомним, глава Омского района в июле побывал в зоне СВО — он сопровождал гуманитарный груз от региона. В трех фурах в Луганск отправились машины, генераторы, запчасти, маскировочные сети, продукты, одежда, адресные посылки. На своей странице «ВКонтакте» Геннадий Долматов рассказывал, как посетил в ходе поездки храм, который десантники обустроили в землянке, а также спортивный зал, который организовали бойцы 234 полка. Чиновник показывал, как омичи обустроили свой быт на передовой, в каких условиях живут и как обучаются работе с дронами в полевых учебных классах.
Кроме того, Геннадий Долматов вместе с коллегой, главой Большереченского района Василием Майстепановым и председателем Совета ветеранов Ленинского округа Омска Алексеем Лупповым поздравили командира казачьего батальона «Сибирь» с присвоением звания Героя России. Омич Олег Ликонцев с позывным Кан совершил подвиг при попытке ВСУ прорвать оборону в Бахмуте.
«Разведывательный батальон под руководством Кана держал оборону позиций 16 часов. Казак Ликонцев был ранен и контужен, но не сдал боевую позицию врагам. Кан продолжил бой, вызывая огонь на себя. Он и сейчас продолжает работу в зоне СВО. А еще начал писать стихи. Горжусь нашим земляком», — рассказал руководитель пригородного района.
Помимо весточек от бойцов Геннадий Долматов привез из зоны СВО гуманитарный флаг, на котором военнослужащие из Омской области оставили свои подписи. Глава района намерен продолжать эту традицию во время следующих поездок.