Глава Омского района встретился с семьями бойцов по возвращении из зоны СВО

Напомним, глава Омского района в июле побывал в зоне СВО — он сопровождал гуманитарный груз от региона. В трех фурах в Луганск отправились машины, генераторы, запчасти, маскировочные сети, продукты, одежда, адресные посылки. На своей странице «ВКонтакте» Геннадий Долматов рассказывал, как посетил в ходе поездки храм, который десантники обустроили в землянке, а также спортивный зал, который организовали бойцы 234 полка. Чиновник показывал, как омичи обустроили свой быт на передовой, в каких условиях живут и как обучаются работе с дронами в полевых учебных классах.