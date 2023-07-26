Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска

Напомним: должность мэра в Томске пустует уже достаточно давно. Иван Кляйн был «временно отстранен» в 2020 году из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий, в 2022 году он отправился в колонию и был уволен уже официально. Городом третий год управляет врио Михаил Ратнер. Конкурс, запланированный на апрель 2023 года, не состоялся, так как оба кандидата отказались от участия (фамилия одного из них — Лучшев, что весьма иронично).