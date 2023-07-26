Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В томских телеграм-каналах появились данные о том, что на пост сити-менеджера Томска претендует Дмитрий Махиня — вице-мэр Омска и глава департамента имущественных отношений. Он готовится подать документы на участие в конкурсе или даже уже подал все необходимые бумаги.
Источники Города55, близкие к омской мэрии, подтвердили эту информацию. По их данным, кандидатуру Махини поддерживает одна из томских финансово-промышленных групп, связанная с местным отделением «Единой России».
Напомним: должность мэра в Томске пустует уже достаточно давно. Иван Кляйн был «временно отстранен» в 2020 году из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий, в 2022 году он отправился в колонию и был уволен уже официально. Городом третий год управляет врио Михаил Ратнер. Конкурс, запланированный на апрель 2023 года, не состоялся, так как оба кандидата отказались от участия (фамилия одного из них — Лучшев, что весьма иронично).
Предшественник Кляйна, Николай Николайчук, оставил пост досрочно, а позже тоже попал под суд за превышение полномочий, но получил только условный срок. Предшественник Николайчука Александр Макаров был отстранен в 2006 году по схожим причинам и получил 12 лет строгого режима. Таким образом, в Томске уже сложилась негласная и неприятная для глав города традиция.
Интересно, что в омском департаменте имущественных отношений происходит нечто подобное: фигурантами уголовных дел становились предшественник Махини Денис Денежкин, директор Сергей Хорошилов, его перзам и врио директора Валерий Поморгайло, перзам Вадим Меренков. Прямо сейчас в СИЗО находится заместитель Махини (теперь уже бывший) Евгений Кондарьев, которого подозревают во взяточничестве.