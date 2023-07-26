Федеральная резервная система США снова повысила базовую процентную ставку

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:45
Updated Сегодня, 20:45
В ФРС заявили, что они будут учитывать все изменения, связанные с денежно-кредитной политикой и ее влиянием на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события. Они также не исключают возможности дальнейшего повышения ставки, пишет 360tv.ru.
Кроме того, ФРС сообщила о своих планах по сокращению активов на своем балансе. Этот процесс начался в июне прошлого года. В первые три месяца баланс уменьшился на 47,5 миллиарда долларов в месяц, а затем продолжал снижаться на 95 миллиардов долларов в месяц.