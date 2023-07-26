Федеральная резервная система США снова повысила базовую процентную ставку

Кроме того, ФРС сообщила о своих планах по сокращению активов на своем балансе. Этот процесс начался в июне прошлого года. В первые три месяца баланс уменьшился на 47,5 миллиарда долларов в месяц, а затем продолжал снижаться на 95 миллиардов долларов в месяц.