Диетолог рассказала о растительном молоке: полезно или вредно?

Она подчеркнула, что в отличие от натурального молока, растительное молоко лишено полезных животных белков и жиров. Специалист отметила, что при наличии непереносимости лактозы растительное молоко можно употреблять в качестве замены, однако детям оно не рекомендуется, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».