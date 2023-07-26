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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Диетолог рассказала о растительном молоке: полезно или вредно?

26 июля 2023, 09:05
Диетолог Елена Соломатина высказалась о растительном молоке, которое часто используется в качестве альтернативы для людей с непереносимостью лактозы.

Она подчеркнула, что в отличие от натурального молока, растительное молоко лишено полезных животных белков и жиров. Специалист отметила, что при наличии непереносимости лактозы растительное молоко можно употреблять в качестве замены, однако детям оно не рекомендуется, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она также предупредила, что в составе растительного молока иногда могут присутствовать вредные компоненты.

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