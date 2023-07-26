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Деньги, сэкономленные на стройке дороги под Омском, планируют пустить на переходы

26 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI
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По прогнозам, на возведении трассы по Сыропятскому тракту удастся сэкономить 300 млн.

Деньги, сэкономленные на строительстве дороги к Кормиловке, планируют пустить на благоустройство пешеходных переходов у городских школ. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин согласовал региону выделение 300 млн рублей из федерального бюджета на завершение стройки.

«У нас строится хорошая четырехполосная дорога по Сыропятскому тракту. Михаил Владимирович поддержал, 300 млн рублей будет выделено. Объект в сентябре завершим, сдадим 6-километровый участок дороги. Это будет одна из самых современных дорог, которую за последнее время делали. Те 300 млн, которые мы сэкономим на строительстве, мы их направим на город Омск. Сделаем в каждую школу современные переходы с пластиковой разметкой, камерами, лежачими полицейскими, чтобы дети и родители могли безопасно переходить дорогу», — заявил Виталий Хоценко.

На благоустройство пешеходных переходов у школ планируется направить 150 млн рублей. Такая же сумма пойдет на ремонт дорожно-уличной сети Омска.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске собираются отремонтировать дорогу в Осташково. В общей сложности асфальтное покрытие обновят на дороге протяженностью больше десяти тысяч квадратных метров. Добавим, что поселок находится в черте Октябрьского округа. Ремонт дороги к нему проводят уже не один год.

В Омске полностью отремонтируют дорогу, ведущую к Осташково
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#Евгений Игишев#Хоценко#Виталий Хоценко#Дороги#Михаил Мишустин#Строительство#Общество#Омск#Омская область
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