Деньги, сэкономленные на стройке дороги под Омском, планируют пустить на переходы

Ранее Город55 сообщал, что в Омске собираются отремонтировать дорогу в Осташково. В общей сложности асфальтное покрытие обновят на дороге протяженностью больше десяти тысяч квадратных метров. Добавим, что поселок находится в черте Октябрьского округа. Ремонт дороги к нему проводят уже не один год.