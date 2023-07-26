Андрей Воробьев: Жители Люберец смогут пользоваться услугами нового комплекса МГАФК

Строительство комплекса стартовало в 2020 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Студенты и посетители центра смогут заниматься различными видами спорта, среди которых — плавание, хоккей, фигурное катание, прыжки в воду, водное поло и многие другие. Инфраструктура спорткомплекса продумана до мелочей — навигация понятна на интуитивном уровне, все помещения приспособлены под нужды людей с ограниченными возможностями: широкие дверные проемы предназначены для свободного проезда колясок, информация для слабовидящих продублирована на табличках с шрифтом Брайля. Об этом информирует mosregtoday.ru.