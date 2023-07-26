Андрей Воробьев: Жители Люберец смогут пользоваться услугами нового комплекса МГАФК

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Согласно заявлению главы региона, данный вуз, в стенах которого проводится подготовка преподавательского состава и специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации, может считаться уникальным в своем роде образовательным учреждением. «В центре смогут заниматься тренеры и преподаватели из 50 регионов нашей страны, и самое главное — дети, которые живут вокруг», — отметил губернатор Подмосковья.
Под крышей комплекса расположены несколько плавательных бассейнов, крытый каток, залы для занятий акробатикой, хореографией и сухим плаванием, тренажеры, среди которых есть особый — с инфракрасным излучением. Также на территории центра будут работать процедурные кабинеты и научные лаборатории.
Строительство комплекса стартовало в 2020 году в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Студенты и посетители центра смогут заниматься различными видами спорта, среди которых — плавание, хоккей, фигурное катание, прыжки в воду, водное поло и многие другие. Инфраструктура спорткомплекса продумана до мелочей — навигация понятна на интуитивном уровне, все помещения приспособлены под нужды людей с ограниченными возможностями: широкие дверные проемы предназначены для свободного проезда колясок, информация для слабовидящих продублирована на табличках с шрифтом Брайля. Об этом информирует mosregtoday.ru.
Губернатор Московской области и министр спорта России провели осмотр помещений, где будут проходить занятия спортсменов. Кроме того, они побеседовали со студентами и преподавателями академии.
«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечет больше абитуриентов и, самое главное, жителей Малаховки, Подмосковья к занятиям спортом», — отметил Олег Матыцин.
В ходе беседы с губернатором Андреем Воробьевым учащиеся академии рассказали о том, что раньше им приходилось ездить на тренировки в различные спортивные центры. К примеру, в Лыткарино. Для этого необходимо было раньше вставать, ломался график занятий. А сейчас все нужное находится в одном здании.
Кроме проходящих обучение в академии трех тысяч студентов, под крышей комплекса смогут заниматься и сборные команды Российской Федерации. Будущие тренеры получат возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны.
Московской государственной академии физической культуры исполнилось 90 лет в 2021 году. За эти годы подготовку прошли 28 тыс. тренеров и спортсменов. 900 выпускников академии имеют звания мастеров спорта международного класса, они побеждали и брали призы на мировых соревнованиях, а 137 человек носят звание заслуженного тренера.