Всего на завод требуется 360 человек. В основном, это рабочие и инженеры различных направлений. На предприятии обещают зарплату выше средней по региону. Так, квалифицированные токари и фрезеровщики могут рассчитывать на суммы от 100 тысяч рублей в месяц. Специалисты отдела персонала сообщили, что заводу также нужны слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, шлифовщики, операторы станков с ПУ, вспомогательные рабочие, транспортировщики.