Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«Омсктрансмаш» набирает сотрудников рабочих специальностей. В предстоящую пятницу, 28 июля, в кадровом центре «Работа России» представители завода расскажут о вакансиях.
Всего на завод требуется 360 человек. В основном, это рабочие и инженеры различных направлений. На предприятии обещают зарплату выше средней по региону. Так, квалифицированные токари и фрезеровщики могут рассчитывать на суммы от 100 тысяч рублей в месяц. Специалисты отдела персонала сообщили, что заводу также нужны слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, шлифовщики, операторы станков с ПУ, вспомогательные рабочие, транспортировщики.
На предприятие готовы взять сотрудников без опыта работы, действует система обучения. Приезжим готовы компенсировать затраты на аренду жилья.
Ярмарка вакансий от «Омсктарнсмаша» начнется 28 июля в 11:00 по адресу улица Тарская, 11.
В Минтруда сообщили, что в настоящее время в сферу ОПК в регионе требуется 1,4 тысячи человек. С начала года на оборонные заводы пришли работать больше 4,6 тысяч омичей.
Ранее Город55 сообщал, что в Минтруда Омской области ищут начальников и специалистов на зарплату до 75 тысяч. В ведомстве открылись сразу 14 вакансий.