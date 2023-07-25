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Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков

25 июля 2023, 10:09
Фото: 1MI
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В Омске на оборонный завод требуются токари и фрезеровщики на зарплату от 100 тысяч

В настоящее время в сферу ОПК в регионе требуется 1,4 тысячи человек.

«Омсктрансмаш» набирает сотрудников рабочих специальностей. В предстоящую пятницу, 28 июля, в кадровом центре «Работа России» представители завода расскажут о вакансиях.

Всего на завод требуется 360 человек. В основном, это рабочие и инженеры различных направлений. На предприятии обещают зарплату выше средней по региону. Так, квалифицированные токари и фрезеровщики могут рассчитывать на суммы от 100 тысяч рублей в месяц. Специалисты отдела персонала сообщили, что заводу также нужны слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, шлифовщики, операторы станков с ПУ, вспомогательные рабочие, транспортировщики.

На предприятие готовы взять сотрудников без опыта работы, действует система обучения. Приезжим готовы компенсировать затраты на аренду жилья.

Ярмарка вакансий от «Омсктарнсмаша» начнется 28 июля в 11:00 по адресу улица Тарская, 11.

В Минтруда сообщили, что в настоящее время в сферу ОПК в регионе требуется 1,4 тысячи человек. С начала года на оборонные заводы пришли работать больше 4,6 тысяч омичей.

Ранее Город55 сообщал, что в Минтруда Омской области ищут начальников и специалистов на зарплату до 75 тысяч. В ведомстве открылись сразу 14 вакансий.

Зарплата до 75 тысяч. В правительстве Омской области набирают сотрудников
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#Работа#Вакансии#ОПК#Омсктрансмаш#Завод#Токарь#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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