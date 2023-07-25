Зарплата до 75 тысяч. В правительстве Омской области набирают сотрудников

Так, в межрайонное управление №7 требуется руководитель. Ему предстоит обеспечивать проведение государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения на территории Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского и Черлакского районов. Кандидату готовы предложить зарплату от 67,8 до 75,3 тысяч рублей. Соискателю необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт государственной службы от двух лет, знать законы Российской Федерации. Заявки в Минтруда принимают до 14 августа.