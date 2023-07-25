Зарплата до 75 тысяч. В правительстве Омской области набирают сотрудников

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Published Сегодня, 07:39
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Сегодня, 25 июля, в министерстве труда и социального развития Омской области опубликовали вакансии для желающих трудиться в ведомстве.
Так, в межрайонное управление №7 требуется руководитель. Ему предстоит обеспечивать проведение государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения на территории Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского и Черлакского районов. Кандидату готовы предложить зарплату от 67,8 до 75,3 тысяч рублей. Соискателю необходимо иметь высшее образование (специалитет или магистратура), опыт государственной службы от двух лет, знать законы Российской Федерации. Заявки в Минтруда принимают до 14 августа.
В аналитический отдел и управление организационно-технического обеспечения требуются заместители начальника. Соискателю обещают зарплату от 40 до 55 тысяч рублей. В Усть-Ишимский отдел ищут начальника на зарплату от 49 до 57 тысяч.
Также в департаментах министерства открыты вакансии для главных специалистов, требуется 10 человек. Кандидатов ждет зарплата от 30 до 40 тысяч рублей. От претендентов требуется образование не ниже бакалавриата, опыт госслужбы, юридическая грамотность.
Ранее Город55 сообщал, что в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области требуется начальник управления экспертно-аналитической деятельности. Соискателю предлагают зарплату от 69 до 90 тысяч рублей.