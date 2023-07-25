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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Врачи подтверждают: нитроглицерин — наиболее эффективное средство при болях в сердце

25 июля 2023, 12:27
Врач-кардиолог Юрий Конев высказал мнение, что препарат нитроглицерин обладает наиболее эффективным действием при возникновении боли в сердце.

Конев также отметил, что при появлении подобных проблем необходимо обязательно обратиться к врачу, который сможет подобрать нужный лекарственный препарат, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медик объяснил, что нитроглицерин широко используется для лечения стенокардии и других состояний, связанных с сердечными болями. Действие препарата заключается в расширении сосудов, что увеличивает кровоток и сокращает боль.

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