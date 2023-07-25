Врачи подтверждают: нитроглицерин — наиболее эффективное средство при болях в сердце

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Конев также отметил, что при появлении подобных проблем необходимо обязательно обратиться к врачу, который сможет подобрать нужный лекарственный препарат, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Медик объяснил, что нитроглицерин широко используется для лечения стенокардии и других состояний, связанных с сердечными болями. Действие препарата заключается в расширении сосудов, что увеличивает кровоток и сокращает боль.