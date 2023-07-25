Возбуждено уголовное дело после трагедии с лодкой в Кронштадте

Инцидент произошел 24 июля, когда лодка, на которой находились шесть человек, в том числе погибшая женщина, оказалась затопленной в Кронштадте. Вероятно, причиной катастрофы стал перегруз судна. Отмечается, что все пассажиры были без спасательных жилетов на момент происшествия.