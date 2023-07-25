Возбуждено уголовное дело после трагедии с лодкой в Кронштадте

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Согласно статье 263 Уголовного кодекса РФ, происшествие рассматривается как преступление, возможно, связанное с нарушением правил безопасности на транспорте, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел 24 июля, когда лодка, на которой находились шесть человек, в том числе погибшая женщина, оказалась затопленной в Кронштадте. Вероятно, причиной катастрофы стал перегруз судна. Отмечается, что все пассажиры были без спасательных жилетов на момент происшествия.
После произошедшего, председатель СК России, Александр Бастрыкин, поручил доложить о ходе расследования обстоятельств трагедии.