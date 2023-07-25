Внимание, пропал конь! В Омской области у местного жителя ночью украли животное

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Житель деревни Константиновка обратился в полицию с заявлением о краже коня. Он сообщил, что животное было привязано к забору напротив дома, но по каким-то причинам пропало.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия в деревню приезжал незнакомый автомобиль. Его водитель рассказал, что привез в населенный пункт 31-летнего жителя Исилькуля. Именно он стал главным подозреваемым.
На допросе следователь установил, что мужчина приехал в деревню чтобы совершить кражу. На окраине Константиновки он увидел коня, похитил его, а потом отвез в лес, чтобы забрать на следующий день.
Конь действительно был в лесу, полицейские передали его хозяину, а нарушителю назначили временное наказание: подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Следователем ОМВД России по Называевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Пресс-служба управления МВД России по Омской области также отмечает, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, однако была ли это кража коня полиция не уточняет.