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Внимание, пропал конь! В Омской области у местного жителя ночью украли животное

25 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI

У жителя Омской области выкрали коня, привязанного к забору

В Называевском районе неизвестный ночью выкрал коня у 54-летнего мужчины.

Житель деревни Константиновка обратился в полицию с заявлением о краже коня. Он сообщил, что животное было привязано к забору напротив дома, но по каким-то причинам пропало.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до происшествия в деревню приезжал незнакомый автомобиль. Его водитель рассказал, что привез в населенный пункт 31-летнего жителя Исилькуля. Именно он стал главным подозреваемым.

На допросе следователь установил, что мужчина приехал в деревню чтобы совершить кражу. На окраине Константиновки он увидел коня, похитил его, а потом отвез в лес, чтобы забрать на следующий день.

Конь действительно был в лесу, полицейские передали его хозяину, а нарушителю назначили временное наказание: подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Следователем ОМВД России по Называевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Пресс-служба управления МВД России по Омской области также отмечает, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, однако была ли это кража коня полиция не уточняет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Кража#Омская область
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