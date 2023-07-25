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В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми

25 июля 2023, 04:44
Фото: Город55
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Ему назначили 14 лет заключения.

В Омске суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего Павла Живодера, который проходит по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. Первомайский районный суд признал виновным мужчину в совершении преступлений. Эта история вызвала общественный резонанс зимой 2022 года.

Живодер проживал с женщиной и ее двумя малолетними детьми. Мать оставила их вместе с сожителем на период с 30 января по 2 февраля. На протяжении этого времени, по версии следствия, он неоднократно избивал девятимесячного ребенка. Малыша несколько раз оперировали, у него диагностировали тяжелую травму головы. Над его четырехлетней сестрой мужчина надругался.

Мать тогда уезжала родной Нижневартовск, якобы оформлять документы. В итоге детей изъяли из семьи. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что женщину после этого случая лишили родительских прав.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина отдавал себе отчет в том, что делает. Он частично признал вину. Живодеру назначили 14 лет заключения с ограничением свободы на один год. Обладатель черного пояса по карате будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сам Живодер, как ранее сообщал Город55, заявил, что избил малыша не специально. Ребенок плакал и он просто сорвался, рассказывал мужчина. На заседании по избранию меры пресечения подсудимый также говорил, что спасал жизнь.

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Приговор#Новости#Омск#Происшествия#Дети#Видео
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