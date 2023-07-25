В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В Омске суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего Павла Живодера, который проходит по двум статьям — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. Первомайский районный суд признал виновным мужчину в совершении преступлений. Эта история вызвала общественный резонанс зимой 2022 года.
Живодер проживал с женщиной и ее двумя малолетними детьми. Мать оставила их вместе с сожителем на период с 30 января по 2 февраля. На протяжении этого времени, по версии следствия, он неоднократно избивал девятимесячного ребенка. Малыша несколько раз оперировали, у него диагностировали тяжелую травму головы. Над его четырехлетней сестрой мужчина надругался.
Мать тогда уезжала родной Нижневартовск, якобы оформлять документы. В итоге детей изъяли из семьи. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что женщину после этого случая лишили родительских прав.
Ранее психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина отдавал себе отчет в том, что делает. Он частично признал вину. Живодеру назначили 14 лет заключения с ограничением свободы на один год. Обладатель черного пояса по карате будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Сам Живодер, как ранее сообщал Город55, заявил, что избил малыша не специально. Ребенок плакал и он просто сорвался, рассказывал мужчина. На заседании по избранию меры пресечения подсудимый также говорил, что спасал жизнь.