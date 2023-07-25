В Омске вынесли приговор каратисту Живодеру, который издевался над малолетними детьми

Живодер проживал с женщиной и ее двумя малолетними детьми. Мать оставила их вместе с сожителем на период с 30 января по 2 февраля. На протяжении этого времени, по версии следствия, он неоднократно избивал девятимесячного ребенка. Малыша несколько раз оперировали, у него диагностировали тяжелую травму головы. Над его четырехлетней сестрой мужчина надругался.